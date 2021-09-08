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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالى تصدر قرار بدء الدراسة فى كلية طب بشرى الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 8178 لسنة 2021، والمتضمن بدء الدراسة في كلية الطب البشري جامعة الوادي الجديد.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إن القرار تضمن البدء الفعلي واستقبال الطلاب المقبولين بالتنسيق لبدء بكلية الطب البشرى بجامعة الوادي الجديد اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

وأكد المحافظ، أنه يجري استكمال كافة التجهيزات النهائية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى الجاهزية التامة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لخدمة العملية التعليمية بالكلية.

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