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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 389 مليون جنيه

خلال العيد القومي للشرقية.. الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز الزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم الإنتهاء من تنفيذ 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء – الأبنية التعليمية – الطرق – الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة 2 مليار جنيه وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

 

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 24 مشروع خدمي وتنموي بمركز الزقازيق في قطاعات ( الصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الطب البيطري ) بتكلفة مالية 389 مليون و 614 ألف جنيه , لافتا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم الإنتهاء من تنفيذ محطة رفع صرف صحي كفرعوض الله حجازي ومشروع صرف صحي قريتي المسلمية وبني عامر بتكلفة اجمالية 78 مليون جنيه وذلك حفاظاً على البيئة ولتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين .

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وفي قطاع الإسكان تم الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل وانارة منطقة كفر الزقازيق وكذلك تطوير نفق أبو الريش بتكلفة 4 مليون و990 ألف جنيه وذلك في إطار خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.

 

وفي قطاع الكهرباء تم الإنتهاء من تنفيذ 4 موزعات كهرباء جهد متوسط (الشهداء – الأوقاف – إسكان الشباب – المحلج) وبتكلفة 172 مليون جنيه وذلك لضمان إنتظام وإستقرار التيار الكهربائي بنطاق المحافظة.

 

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال انشاء وتطوير 7 مدارس لإضافة 178 فصل مدرسي جديد وبتكلفة 87 مليون و700 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

 

وفي قطاع الطرق تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 44 مليون و174 ألف جنيه شملت رصف طريق أبو حاكم حتي طريق الاحرار واستكمال شارع مدارس الشريف و طريق الزقازيق / بندف / منيا القمح  (القطاع الأول ) وعدد من الشوارع داخل مدينة الزقازيق وطريق الأحرار وطريق الزنكلون / كفر الجاويش , وذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

 

وفي قطاع الطب البيطري تم الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 3 مليون و 430 ألف جنيه شملت إنشاء وتطوير الوحدات البيطرية بـ (الزنكلون – تل حوين – بيشة قايد ).

الشرقية مياة الشرب مليون جنيه ضبط الأسكان الزقازيق الصرف الصحى

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