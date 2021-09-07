ضبط ٢٢ طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق و المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه خلال شهر أغسطس الماضي شنت الإدارات التموينية المختلفة حملات مفاجئة لضبط الأسواق، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣٦٢٨ محضراً متنوعاً منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والإشتراطات الصحية ، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأشارت "عبد الرحمن" الي أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط ٢٢ طن و٦٠٠ كيلو دقيق مدعم و٥ طن و٦٢٥ كيلو ملح و١٥٠٠ كرتونه سناكس و١٧ طن مخلل و٢ طن مكرونه و٢٩٦ كيلو جبنه و٢٠٠ كيلو شيكولاته و٢٥٠ كيلو لحوم و٢ طن و٣٣٥ كيلو سكر و١٠ شيكاره رده جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط ٣٩٠ شيكاره أعلاف و٢٣٠ كيلو صابون و١٠٠ لتر ماء مقطر جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالأسواق.

واشارت الي انه تستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.