تصريحات مثيرة.. ماذا قالت دول العالم عن حكومة أفغانستان الجديدة؟

في ظل رفض معظم دول العالم لأعمال العنف والقمع التي تمارسها طالبان في البلاد على الشعب الأفغاني، خاصة النساء، خرج ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، وأعلن تشكيل الحكومة "المؤقتة" في البلاد.

وخرجت بعض الدول ومنظمات المجتمع الدولي بتصريحات مثيرة تعقيبا على تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان نرصد أبرزها.

الولايات المتحدة الأمريكية

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التشكيلة الحكومية، لكنها قالت إنها ستحكم عليها بناء على أفعالها، في أول رد فعل على إعلان طالبان.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: "لاحظنا أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصرا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم، كما أنها لا تضم نساء. ونحن نشعر بالقلق إزاء الانتماءات وسجلات بعض الأفراد".

وأضاف: "نحن نتفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة انتقالية. ومع ذلك، سنحكم عليها من خلال أفعالها وليس أقوالها".



وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نلاحظ أن قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكون حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم ولا تضم أي امرأة.. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".



وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تتوقع من طالبان ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان في تهديد للدول المجاورة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني.

وقال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لقناة "سكاي نيوز"، إن حكومة طالبان الجديدة تتضمن شخصيات إرهابية أيديها ملطخة بدماء الأمريكيين.

وأضاف مسئول البنتاجون أن الولايات المتحدة ترغب في التهدئة الآن إلى حين خروج ما تبقى من المواطنين الأمريكيين من أفغانستان.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن واشنطن ليست متعجلة بشأن الاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان.

الصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الأربعاء، إن إعلان حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة وبعض الحقائب الوزارية فهي وضع حدًا للفوضى في أفغانستان.

وحسب شبكة تلفزيون الصين "سي جي تي في"، أضاف بين أنها خطوة ضرورية لأفغانستان لاستعادة النظام الداخلي ومواصلة إعادة الإعمار بعد الحرب.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الصين مستعدة لمواصلة التواصل مع الحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلنتها طالبان أمس الثلاثاء، لافتا إلى احترام بكين سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها.



المفوضية الأوروبية



أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع عن كثب سلوك حكومة طالبان قبل أي حوار معها، معربة عن استعدادها لمواصلة المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

ووفقًا لقناة "العربية"، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستعلق مساعدات التنمية لأفغانستان، إذ تنتظر التزام طالبان بتعهداتها بعد تشكيل الحكومة في البلاد.

الاتحاد الأوروبي

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن الحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان، ليست شاملة وتمثيلية.

وكانت حركة طالبان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن رئاسة الملا محمد حسن، حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول: "الحاج ملا محمد حسن سيكون رئيسا للوزراء بالوكالة وسيتولى الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة".