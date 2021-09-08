السعودية: 119 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

واصلت الحالات النشطة والحرجة، المصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد19)، تراجعها في السعودية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحصائية جديدة لها عن تسجيل 119 حالة مؤكدة، وتعافي 188 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 2387؛ منها 589 حالة حرجة.



وبينت الإحصائية الجديدة للوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545 ألفاً و624 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 534 ألفاً و639.



وفيما يخص الوفيات؛ سجلت 7 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8598 حالة.



ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

من جانبه دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال حساب متحدث الصحة السعودية على تويتر اليوم: أدعو الجميع للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة، حيث تسهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس، بإذن الله.