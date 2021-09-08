لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح كورونا.. ولبيب يكرم مدير المستشفى

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري والعمال على لقاح فيروس كورونا ظهر اليوم الأربعاء بمستشفى وادي النيل في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

وقام الكابتن حسين لبيب بتوجيه الشكر للدكتور حازم خميس مدير المستشفى وقام بمنحه شعار النادي، وكان الزمالك سبق ووقع بروتوكول تعاون مع مستشفى وادي النيل.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن حصول الجميع على لقاح كورونا في إطار خطة الجهاز الطبي التي يطبقها للتعامل مع فيروس كورونا.

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