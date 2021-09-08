موعد وصول كيروش مدرب منتخب مصر الجديد للقاهرة لبدء رحلته مع الفراعنة

يصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم آخر الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة توليه المسئولية.



ومن المقرر ان يصل كيروش إلى القاهرة بصحبة 3 مساعدين أجانب له وفقا لاتفاقه مع اتحاد الكرة ، " مدرب مساعد ومحلل للأداء وأخصائى للتأهيل ".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه الممتد، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس تعيين كارلوس كيروش في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ فينجادا مستشارا لكيروش وصاحب فكرة ترشيحه مدربا لمنتخب مصر وكيروش يصطحب مساعدين معه”.

أصبح محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم مهددا بالغياب عن مبارياتى مصر وليبيا والمقرر إقامتهما يومى 9 و 12 أكتوبر المقبلين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويأتى ذلك فى ظل رفض إدارة ليفربول سفر محمد صلاح إلى مصر بسبب القيود التى وضعتها السلطات الإنجليزية والتى تجبره على خوضعه إلى حجر صحى لمدة 10 أيام بعد عودته لتجنب مخاطر فيروس كورونا .

ويعد غياب محمد صلاح مؤثرا للغاية عن صفوف المنتخب فى ظل القدرات الفنية والبدنية الفائقة التى يمتلكها ودوره المحورى مع المنتخب ، وكان صاح غاب عن مواجهة مصر وأنجولا التى أقيمت بالقاهرة فى 1 سبتمبر الماضى بسبب القيود الإنجليزية أيضا.

إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أول أمس الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية .

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.