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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير بعد تولي كارلوس كيروش والجهاز المعاون الجديد تدريب المنتخب الوطني.. فيديو

صدى البلد

قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني خلفا للكابتن حسام البدري.
 

ورصدت  عدسة صدى البلد آراء الجماهير حول المدير الفني الجديد للمنتخب والجهاز المعاون وتباينت الآراء بعد تولي كارلوس كيروس في هذه الفترة خلفا البدري.

 

قال أحمد محمد لصدى البلد إن فكرة اختيار المدير الفني جيدة لإنهاء المجاملات داخل المنتخب المصري، وأن الجهاز المعاون له اختيار موفق ورائع وانتقد  تولي عصام الحضري قيادة المنتخب لعدم خبرته الكافية في تدريب حراس المرمى.
 

وأضاف محمود السيد أن المدير الفني المصري هو الأنسب في الفترة الحالية لقلة الوقت قائلا "كنت أتمنى تولي حسام حسن أو حسن شحاته قيادة المنتخب لأنهم عندهم خبرة كبير داخل الملاعب وحسام حسن صاحب طفرة كبيرة مع المصري وحسن شحاته من أفضل المدربين المصريين ولديه خبرة كافية داخل القارة السمراء".
 

وقالت ياسمين إن تولي كارلوس كيروش قيادة المنتخب خطوة جيدة  خاصة أن معه جهاز معاون مصري مثل الكابتن محمد شوقي وضياء السيد لكن كنت أفضل تولي حسن شحاتة قيادة المنتخب مرة أخرى لتكرار تجربة الجيل الذهبي.



 

التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر 

وضم التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من: 


 

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى. 

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل. 

ويصل كارلوس كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

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