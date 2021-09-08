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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لـ يسرا برفقة عدد من النجوم في البرتغال

صدى البلد

نشرت الفنانة يسرا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عددا من الصور والفيديوهات.

وظهرت يسرا فى البرتغال برفقة عدد من نجوم الفن، زهز ما نال إعجاب متابعيها.

 

فيلم يسرا القادم

 

ومن المقرر أن تشارك الفنانة يسرا فى بطولة فيلم ليلة العيد، من تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت يسرا قالت في تصريح لـ “صدى البلد” : أن تصوير فيلم “ليلة العيد” توقف بسبب إصابتي بفيروس كورونا وانشغالي في تصوير مسلسلي الأخير “حرب أهلية”، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه «تماسيح النيل».

وأضافت، العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة انه مليء بالتشويق والاثارة ويشارك في البطولة كل من سيد رجب وعبير صبري وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا نجوم الفن فيلم يسرا القادم ليلة العيد فيروس كورونا

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