السعودية .. إحباط محاولة شبكة مرتبطة بحزب الله لتهريب المخدرات عبر نيجيريا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إحباط محاولة شبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى السعودية أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب 451.807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة“.

وأوضح الشلهوب، أن "محاولة التهريب تمت بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية" مشيرًا إلى أن الأقراص كانت "مخبأة داخل معدات ميكانيكية".

وأضاف الشلهوب "تم ضبط الأقراص بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى السعودية".

وأكد المتحدث الأمني أن السعودية "مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها“.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، وذلك بعد قرار صدر في 23 إبريل الماضي، بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

وقال وزير الداخلية السعودي تعليقاً على تلك القضية، إن أمن المملكة خط أحمر.

كما كانت السعودية قد قالت إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان. وأضافت أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".

وأضافت أن وزارة الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان.