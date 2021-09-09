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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

رضا عبد العال
رضا عبد العال

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد ، عقب إعلان تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب نهاية مباراة الجابون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطـر 2022.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

لا أعلم المعايير التي على أساسها تم اختيار البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الوطني ، فلم أسمع عن هذا المدرب من قبل ، وكنت أُفضل الاستعانة باليوناني تاكيس چونياس المدير الفني لنادي بيراميدز ، فهو على دراية تامة بالدوري المصري ، فضلاً عن تجربته السابقة مع نادي وادي دجلة ، والطفرة التي أحدثها فور قدومه إلى تدريب بيراميدز ونجاحه في إنهاء الموسم بالمركز الثالث .

رضا عبد العال الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد البرتغالي كارلوس كيروش م البدري الجابون

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