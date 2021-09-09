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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر من خطة الناتو حول نقل اللاجئين الأفغان إلى آسيا الوسطى

صدى البلد

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطة للناتو تحدثت عنها تقارير إعلامية لنقل اللاجئين الأفغان إلى دول آسيا الوسطى بالكارثة.

وقالت زاخاروفا، في تدوينة عبر تطبيق "تيليجرام"، الأربعاء: "هذه الخطة هي كارثة حقا في حال تمكن الناتو من كسر حدود أفغانستان مع دول الجوار. أوروبا ستواجه تداعيات كبيرة، لكنهم على ما يبدو لا يفهمون ذلك حتى الآن".

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وسبق أن تحدثت تقارير إعلامية، الأربعاء، عن خطة لدول الناتو حول عرض أموال وموارد لكل من طاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان مقابل فتح تلك الدول الحدود مع أفغانستان أمام اللاجئين.

وسبق أن اتفقت دول الاتحاد الأوروبي يوم 31 أغسطس على منع وقوع تدفق جديد للاجئين إلى أوروبا، في ظل سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بينما طلب مؤخرا البيت الأبيض من الكونجرس الأمريكي 30 مليار دولار لحزمة إجراءات تشمل إيواء اللاجئين الأفغان.

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