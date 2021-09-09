المقاولون العرب يضم نجم وسط مصر المقاصة

نجح مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في ضم عماد فتحي لاعب وسط مصر المقاصة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



وأتم مسؤولو المقاولون إجراءات ضم اللاعب عماد فتحي لتدعيم صفوف ذئاب الجبل، ووقع اللاعب على عقود إنضمامه بعقد يمتد لـ3 سنوات.



يأتي ذلك بعد ضم المقاولون العرب الموريتاني مامادو نياس مهاجم الإنتاج الحربي السابق، وحسام حسن لاعب بتروجيت، وإقتراب النادي من ضم لاعبان أفارقة جدد.



ونجح المقاولون العرب في التجديد لعماد النحاس لموسم آخر بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، وأكد رغبته بالاستمرار مع ذئاب الجبل، بعدما رفض تدريب بيراميدز وسط الموسم الماضي، وترك المقاولون يعاني من صراع الهبوط وضمان الاستمرار بالدوري.