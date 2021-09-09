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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة لقاء سمية الخشاب وكريستيانو رونالدو في البرتغال

سمية الخشاب وكريستيانو
سمية الخشاب وكريستيانو رونالدو

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها من داخل المطار وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة، برسالة إلي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، قائلة: “انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم ازاي”.

 

ولن تستطع سمية الخشاب، مقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بسبب تواجده حاليا في إنجلترا حيث شارك منذ أيام في المران الأول لفريقه الجديد مانشستر يونايتد.

 

ونشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتبت سمية الخشاب " دايما الناس اللي بتقول "انت احسن حد قابلته في حياتي" أو بيبالغوا فالتعبير عن مشاعرهم هما اول ناس بتيجي الضربه منهم مش عارفه ليه ".

 

 

ونفت الفنانة سمية الخشاب، ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.

 

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سمية الخشاب لـ كريستيانو: أنا في البرتغال ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية

سمية الخشاب برفقة نجوم الفن في البرتغال:

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رفقة عدد كبير من نجوم الفن.

 

وشوقت جمهورها، وكتبت: “خمنوا بنعمل إيه في البرتغال” وظهر معها بالصورة كل من: آسر ياسين وأمينة خليل والنجمة يسرا وسمية الخشاب واللبنانية رزان مغربي.

 

 

 

وشاركت نجلاء بدر، في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

 

 

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر"، "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي ‎#سمية_الخشاب".

 

 

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