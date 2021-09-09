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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انخفاض ملحوظ لليرة وارتفاع في الأسعار

الليرة السورية
الليرة السورية

سجلت أسعار العملات والذهب ارتفاعاً لافتاً مقابل الليرة السورية والتركية، مع افتتاح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021.

ووفق ما رصده موقع "مدى بوست"، بلغ سعر الدولار الواحد مقابل الليرة السورية في العاصمة السورية دمشق 3475، وفي حلب 3470 أما في إدلب سجل 3465.

وسجل سعر اليورو الواحد في العاصمة السورية دمشق مقابل الليرة 4106، وفي حلب 4101 أما في إدلب بلغ سعره 4095.

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وبلغ سعر الليرة التركية الواحدة مقابل السورية في إدلب 410 وفي حلب سجلت ذات السعر أما في العاصمة السورية دمشق بلغ سعرها 411 ليرة سورية.

وبلغ سعر جرام الذهب الواحد في دمشق عيار 18 نحو 194859 وعيار 21 174731، وفي إدلب عيار 18 سجل سعر 149374، وعيار 21 بلغ 174166.

ومؤخراً شهدت أسعار الحليب والألبان في سوريا ارتفاعاً مستمراً بوتيرة متسارعة في العديد من المدن السورية وفق ما نقله موقع الليرة اليوم.

وبات سعر كيلو الحليب يزيد بمقدار 50 ليرة سورية في كل أسبوع إلى 10 أيام تقريباً. وفي مدينة حمص على سبيل المثال، يسجل سعر كيلو الحليب حالياً في محال بيعه بين 1400 إلى 1500 ليرة سورية.

ويتراوح سعر كيلو اللبن الرائب بين 1600 إلى 1700 ليرة سورية بحسب كل محل، والمنطقة التي يوجد فيها. أما في مناطق أخرى فيصل سعر كيو الحليب للشراء إلى أكثر من 1700 ليرة.

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