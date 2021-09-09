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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الزراعة: القطاع يشارك بـ 15% من الناتج المحلى ويحقق 17% من الصادرات

صدى البلد

وجه السيد القصير وزير الزراعة، التحية للفلاح المصرى اليوم والذى يمثل العيد الـ ٦٩ للفلاح المصرى، مؤكدا أن قطاع الزراعة اثبت للعالم كله أنه قطاع مرن وقوى ولم يتأثر بجائحة كورونا ومسئول عن الأمن الغذائي، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يستوعب قدر كبير من العمالة كما أنه قطاع تشابكى، كما أن النمو فى هذا القطاع مسئول عن تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي، أنه من الهام جدا أن نهتم بقطاع الزراعة لأنه يعد آلية مهمة للتوطين ويهدف للتواجد والتعامل مع المناطق الريفية، مؤكدا أن تنمية هذا القطاع يؤدى إلى القيمة المضافة بالمجتمع كما يعمل على تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالزراعة.

 

وأشار إلى أن الامن الغذائي المطلق يستطيع تحقيق الأمن الغذائي النسبى للدول، لافتا إلى أن افريقيا تتميز بأن لديها تنوع الأقاليم المناخية التربة والأراضي الشاسعة، وتعمل على تحقيق منتجات وأصبح لها اسم فى مجال الصادرات بقطاع الزراعة، منوهاً بأن التغيرات المناخية تؤثر في الفترة الأخيرة بقطاع الزراعة خاصة من ناحية الاصناف التي تراجع عددها و انتشار الطفيليات.

 

وتابع: لدينا توجه لكى نزود المزارع وان ننتج بذور ملائمة مع المناخ وتطوير قطاع الزراعة فى مصر، مضيفا أن القطاع يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويحقق أكثر من 17% من الصادرات المصرية، ويشهد نهضة غير مسبوقة كما نعمل على تعدد التعاون مع شركاء التنمية فى مختلف مجالات الزراعة والتحول الرقمى من منطلق أهمية قطاع الزراعة.

 

واضاف أن وزارة الزراعة تعمل على دمج الفلاحين والمزارعين وتوفير التمويل اللازم له لتحسين الدخل الخاص به واتجهنا إلى دعم المربين الصغار لأن الثروة الحيوانية تمثل قيمة كبيرة فلابد من تحصين المواشي وتقديم الدعم للفلاح للحفاظ على الثروة الحيوانية وتدعيم أحوال المربيين ، مؤكدا أن الدولة المصرية متجهة ناحية التوسع الأفقي والاستصلاح لكى تجد مصادر للمياه من مصادر مختلفة، كما أن لدينا مشروع الدلتا العظيم  والذى يعد مشروع القرن ويحقق الأمن الغذائي ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز من إنتاجية مصر فى المجال الزراعى.

 

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، تعمل على الاهتمام بالبذور والتقاوى وتحسينها ونقدم الدعم لأصحاب المشروعات لتمكين المزارعين للتحول من نظم الرى القديمة لنظم الرى الحديثة بتسهيلات،كما نعمل على التركيز  على العمل على تطبيقات التحول الرقمى وتطور الزراعة وتنمية الصادرات الزراعية المصرية، علما بأننا نصدر أكثر من 360 منتج زراعى.

وزير الزراعة قطاع الزراعة الصادرات المصرية التحول الرقمي جائحة كورونا

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