عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: إسرائيل تلغي زيارة الأسرى الفلسطينيين عن الشهر الجاري

إسرائيل تلغي زيارة
إسرائيل تلغي زيارة الأسرى الفلسطينيين عن الشهر الجاري

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن السلطات الإسرائيلية ألغت زيارة الأسرى الفلسطينيين عن شهر سبتمبر الجاري، على خلفية هروب ستة أسرى من سجن جلبوع الإثنين الماضي، والتوتر في السجون.

 

وقالت الناطقة باسم اللجنة، سهير زقوت لوكالة "إرم نيوز"، إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بوقف الزيارات المقررة لعائلات الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع المقبل، وهي في الثاني والثالث والرابع عشر من الشهر الجاري.

رئيس حكومة إسرائيل: ما حدث بالسجون وخروج الأسرى سيؤثر على جميع الجبهات

فشل كبير لتل أبيب.. مسئولون بـ إسرائيل يطالبون بمحاسبة المقصرين بواقعة جلبوع

وأضافت زقوت، أن ذلك يعني إيقاف برنامج زيارة عائلات الأسرى للسجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الجاري.

 

وفي سياق متصل، قالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي، عضو الكنيست ميراف بن آري، إنها قررت تشكيل لجنة فرعية سرية للتحقيق في حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة.

 

وأضافت المسؤولة الإسرائيلية، وفق هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن ”الغرض منها أولا وقبل كل شيء الإشراف على مصلحة السجون“.

 

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصلحة السجون قولها، إن الأسرى الفلسطينيين الذين تم تفريقهم إلى سجون منطقتي الوسط والجنوب بعد حادثة الهروب من سجن جلبوع، لن يتم إعادتهم إلى سجون المنطقة الشمالية، كما صدر قرار بتعزيز الحراسات في السجون وتكثيف عمليات التفتيش.

 

يذكر أن وحدات القمع الإسرائيلية شنت عمليات اقتحام واسعة في عدد من السجون، أبرزها ”النقب، وريمون، وعوفر، وجلبوع“.

 

وحسب تقارير فلسطينية وإسرائيلية، فإن الأسرى ردوا على عملية الاقتحام بإحراق 7 غرف في سجن النقب بشكل كلي و4 بشكل جزئي، فيما اندلعت مواجهات في سجون أخرى.

 

يشار إلى أن إدارة السجون أقدمت على فرض جملة من العقوبات بحق الأسرى، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصة في سجن جلبوع، وإغلاق جميع أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من ”الكانتينا“.

 

وكانت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، أعلنت أمس الأربعاء، النفير العام والتمرد على كل قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات العقابية المتخذة بحقهم على إثر هروب الأسرى الستة.

 

والإثنين الماضي، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة بعد حفرهم نفقا تحت الأرض، في حين لا تزال إسرائيل تجري عمليات بحث مكثفة عنهم.

سجن جلبوع شديد الحراسة هروب 6 فلسطنيين من سجن جلبوع نفق سجن جلبوع هروب جلبوع جلبوع

ترشيحاتنا

بـ 3 ملايين جنيه.. شاهد.. بيع خروف في مزاد علني بالكويت

وزير الزراعة: القطاع يشارك بـ 15% من الناتج المحلى ويحقق 17% من الصادرات

الصليب الأحمر: إسرائيل تلغي زيارة الأسرى الفلسطينيين عن الشهر الجاري

تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة عين شمس لدعم الابتكارات الصناعية

سخرية وتحدٍ وشراء حذاء.. تعرف على حكايات نجوم الفن مع كريستيانو رونالدو

حملات مقصودة.. هيفاء وهبي تكشف لـ «صدى البلد» سبب حذف «إنستجرام» صور حفلها في العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

وفاة راكب يمني في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثوب الأطهر.. صيانة كسوة الكعبة طوال العام على مدار 24 ساعة.. صور

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ