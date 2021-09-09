10 خطوات لإصدار رخصة البناء فى السعودية.. تعرف عليها

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فى السعودية خطوات وإجراءات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال، حيث جاءت من أهم وأبرز شروطها إرفاق وثيقة التأمين والتفتيش النهائي؛ للتأكد من سلامة المبنى.

ووفقا لوزارة الإسكان السعودية تشمل الـ10خطوات التي اشترطتها الوزارة: إصدار القرار المساحي، التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، إصدار رخصة البناء، والتعاقد مع مكتب هندسي ومشرف ومقاول بناء وبدء الإشراف وإرسال التقارير، وإشعار الجهات، وإرفاق وثيقة التأمين، بجانب إجراء أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة، وتقرير إنهاء الأعمال والتفتيش النهائي، وتأكيد السلامة، التأمين، والخطوة العاشرة والأخيرة إصدار شهادة الإشغال.

وكان فى وقت سابق قال الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، أن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو من العام الحالي 2021.

وأوضح أنه سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة للتأمين على المباني من العيوب الخفية

وبيّن "الشعيل" أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها. كما يغطي التأمين كذلك فحص التربة والإنشاءات. وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وأشار إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقًا على المباني السكنية ذات الأدوار الأربعة وأكثر، ومن خلاله يتم تعويض المؤمَّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلَّغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية.

وقال: إن تنفيذ كود البناء سيكون إلزاميًّا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود، تتلخص في: تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى. وسيُضاف فيما بعد شرطٌ، يلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين.