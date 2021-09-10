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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إسلام من ذوى الهمم يناشد محافظ بورسعيد الحصول على شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

صدى البلد

ناشد المواطن إسلام خالد محمد محمود حجازي المقيم فى بورسعيد، فى رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الوقوف بجانبه للحصول على شقة ضمن حالات الأولى بالرعاية.

 

ويقول فى رسالته: “أنا أسمي إسلام خالد محمد محمود حجازي من بورسعيد ٢٦ كفيف ليسانس آداب تم تعييني فراش في احد مصانع الاستثمار٥٪ إعاقة بصرية بمراتب ٦٤٠ جنيه فقط لا غير وهذا كل دخلي ولا املك من الدنيا شئ، تقدمت للمحافظة بطلب للحصول علي مسكن ادراي تابع للمحافظة أقوم بالزواج به، لان المسكن شرط لأي واحدة ممكن تقبل بظروفي اكيد”.

 

وأضاف: “لكن تم الرفض وقالوا انتظر مشروعات الإسكان الاجتماعي رغم ان شروط الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لا تنطبق على شخصي لان دخلي ضعيف وانا لا أقدر علي زياده دخلي لأني كفيف”.

 

واستطرد: “كل ما اتمناه وصول صوتي الي محافظ بورسعيد لأنه الوحيد اللي في الدنيا دي ممكن ينظر لحالتي ويساعدني ان اكون انسان يعيش حياة كريمة”.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم : ٠١٢٢٠٥٢٢٦٣٧
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الإسكان الاجتماعي محافظ بورسعيد ذوى الهمم الحالات الأولى بالرعاية محدودي الدخل

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