إسلام من ذوى الهمم يناشد محافظ بورسعيد الحصول على شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

ناشد المواطن إسلام خالد محمد محمود حجازي المقيم فى بورسعيد، فى رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الوقوف بجانبه للحصول على شقة ضمن حالات الأولى بالرعاية.

ويقول فى رسالته: “أنا أسمي إسلام خالد محمد محمود حجازي من بورسعيد ٢٦ كفيف ليسانس آداب تم تعييني فراش في احد مصانع الاستثمار٥٪ إعاقة بصرية بمراتب ٦٤٠ جنيه فقط لا غير وهذا كل دخلي ولا املك من الدنيا شئ، تقدمت للمحافظة بطلب للحصول علي مسكن ادراي تابع للمحافظة أقوم بالزواج به، لان المسكن شرط لأي واحدة ممكن تقبل بظروفي اكيد”.

وأضاف: “لكن تم الرفض وقالوا انتظر مشروعات الإسكان الاجتماعي رغم ان شروط الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لا تنطبق على شخصي لان دخلي ضعيف وانا لا أقدر علي زياده دخلي لأني كفيف”.

واستطرد: “كل ما اتمناه وصول صوتي الي محافظ بورسعيد لأنه الوحيد اللي في الدنيا دي ممكن ينظر لحالتي ويساعدني ان اكون انسان يعيش حياة كريمة”.

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