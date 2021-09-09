للمرة الرابعة على التوالي.. تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزي بمياه قنا

أعلن المهندس رجـب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن تجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية ١٧٠٢٥ للمعمل المركزي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك".

وأشار عرفة، إلي أن تجديد إعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"‏ الإختبارات اللازمة لإعتماد تجديد الشهادة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكداً أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلي أعلي معدلات الدقة لنتائج التحاليل والإلتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأوضحت حنان عبد الباقي رئيس قطاع الجودة، أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة، الأمر الذي انعكس علي حصول المعمل المركزي علي شهادة الأيزو الدولية، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة في تحسين جودة المياه.

وأضافت الدكتورة أماني احمد مدير المعمل المركزي بالشركة، أن اختبارات اعتماد شهادة الايزو شملت المراجعة علي متطلبات الجودة ونظام الإدارة بالمعامل، وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج، مؤكدةً حرصها علي الوصول بمعامل الشركة إلي أعلي درجات الكفاءة والجودة وتأهيل العديد من معامل الشركة للحصول علي شهادة الأيزو بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة بقنا.