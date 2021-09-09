ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالأردن

أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و17 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يعد ارتفاع كبير في الإصابات.

وقالت الصحة الأردنية إنها بذلك أصبح إجمالي الإصابات 805 ألف و214 إصابة، و105 ألف و18 حالة وفاة بالفيروس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، أمس الأربعاء، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و855 حالة حتى صباح الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و491 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أول أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 803 الاف و351 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 780 ألفا و975 حالة شفاء.