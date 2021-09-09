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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. إحباط تهريب 500 ألف حبة مخدرة عبر سفينة خراف

الأردن
الأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام فى الإردن إنه وردت معلومات حول محاولة أحد الاشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن حيث حُددت المركبة وضُبطت .

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام فى الإردن، وفقا لصحيفة الدستور الأردنية، إن المركبة كانت محملة بكمية من الخراف وبفحص احد الخراف تبين انه استُخدم لتهريب المواد المخدرة بعد ان أُطعمت أنابيب بلاستيكية تحوي كمية من الحبوب المخدرة.

واضاف الناطق الاعلامي انه تم فحص الخراف كافة التي كانت محملة داخل المركبة ، وعددها 300 خروف وتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل احشائها .

وأكد الناطق الاعلامي انه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية وجرى التعميم عنهما،حيث حُدد يوم امس مكان وجود احدهما وأُلقي القبض عليه وما زال البحث جارياً عن المتورط الثاني. 

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