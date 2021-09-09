حلمي النمنم : عودة طفل المحلة تثبت أن الدولة حاضرة بقوة

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك إنجازات حقيقية تتم على الأرض المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالمواطن المصري.

وأضاف النمنم، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن طفل المحلة الذي اختطف بالنهار، ونجحت أجهزة الداخلية في تحريره، هي رسالة تدل على اهتمام الدولة بالمواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم وتابع الموضوع

وتابع حلمي النمنم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم وتابع الموضوع، وأرسل تهنئة لأسرة الطفل، وقام بإرسال هدية للطفل، ما يعكس أن الدولة حاضرة بقوة.

وأشار النمنم، إلى أنه في السابق كان هناك ضعف للسلطات في الأقاليم، حتى مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي.