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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأوفر برايس يرفع أسعار نيسان صني | تفاصيل

الاوفر برايس يرفع
الاوفر برايس يرفع أسعار " نيسان صني " | تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك تحت مسمى الاوفر برايس، وقدرت تلك الزيادة الغير رسمية بنسبة تتراوح بين 5000 جنيه و 7000 جنيه، وجاء ذلك بعد أن أعلنت نيسان خلال الأسبوع الماضي عن ارتفاع رسمي يقدر بـ 3 الاف جنيه لجميع الطرازات الخاصة بهذه النسخة. 

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2022 

 

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2022 بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، بينما دعمت بمحرك 4 سيلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر.

ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون والنقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر، بالإضافة إلى تجهيزات الامن و السلامة والتي تشمل انظمة المكابح و وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، و مستشعرات ركن وكاميرا خلفية لسهولة التحكم في عملية الاصطفاف للفئة عالية التجهيز.

ترتكز السيارة نيسان صني موديل 2022على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة سواء كانت معدنية قياسية أو ذات تصميم هندسي اقرب للنجمة المتشعبة للفئات الأعلى تجهيزًا، كما تظهر السيارة بمصابيح انسيابية أمامية و خلفية، مع مصابيح ضباب دائرية الشكل، و سبويلر خلفي مدعوم بإشارة STOP بدء من الفئة الثالثة، مع مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

 

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2022 

 

الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 188 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية A/T Base بسعر رسمي يقدر بـ 211 الف جنيه، بينما يصل سعر السيارة بعد قيمة الـ أوفر برايس إلى 216 الف جنيه.

 

الفئة الثالثة A/T MID بسعر رسمي يقدر بـ 224.500 الف جنيه، لتصل إلى 229.500 الف جنيه بعد قيمة الـ أوفر برايس.

 

الفئة الرابعة A/T Super Saloon بسعر رسمي يبلغ 235.500 جنيه، بينما يصل سعر السيارة بعد قيمة الـ أوفر برايس إلى 242.500.

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