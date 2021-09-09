ثروت الخرباوي: مصر حاضرة بقوة وتحمي أبناءها في الداخل والخارج

قال الكاتب والمفكر، ثروت الخرباوي، أن الدولة المصرية أصبح لها نفوذ كبير، مؤكدا أن الدولة أصبحت تحمي مواطنيها خارج حدودها، وتحميه من كل المخاطر مثلما أعادت الجالية المصرية من أفغانستان بعد الأوضاع الصعبة.

وأضاف ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر حاضرة بقوة، مشيرا انه تؤكد وجودها دائما خارج حدودها.

وتابع ثروت الخرباوي، أن الدولة موجودة، وظهر في موضوع طفل المحلة المخطوف، ويؤكد على أن الدولة تحمي أبناءها في الداخل والخارج.

العدو الخارجي كان يلعب بأسم الدين

وأشار الخرباوي،إلى أن العدو الخارجي كان يلعب بأسم الدين، مؤكدا أنهم كانوا يروجون لفكر العداوة والفتنة الطائفية، ولكن الشعب المصري نجح في لفظهم.