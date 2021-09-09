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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي : حياه كريمة مشروع القرن في مصر

الكاتب والمفكر ثروت
الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، أن مصر دخلت عصر الدولة المدنية الحديثة، مؤكدا أن المواطن المصري أصبح على قدر كبير من الوعي.

 

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وأضاف ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإنسان المصري  لابد أن يكون لديه حياه كريمة، و أن الوصول “للجمهورية الجديدة”  لابد أن تتواكب معها مشروع قومي.

 

مشروع سياسي قوي بتأمين قناه السويس

وتابع ثروت الخرباوي، أن فترة جمال عبد الناصر، كان هناك مشروع سياسي قوي بتأميم قناه السويس، وبناء السد العالي الذي نجح في إلتفاف الشعب المصري حوله وكان حلم كل المصريين.

 

وأشار الخرباوي إلى أن، مبادرة «حياة كريمة» ، هي مشروع القرن، والتي ستؤهل الدولة لتنمية شاملة حديثة.

 

ثروت الخرباوي حياة كريمة مشروع القرن تنمية شاملة المواطن المصري

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