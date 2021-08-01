استغلوا الإسلام..ثروت الخرباوي: الإخوان يعملون في الظلام

كشف ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية الأساس لديها العمل السري وليس العمل العام المفتوح، حيث أن الذي يعمل في الظلام من الصعب أن يعمل في النور، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان استغلت الإسلام لتوجيه الأشخاص.





وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف النور في عملها ولكنها دائمًا ما تعمل في الظلام في العمل التنظيمي الخفي أو السري، مشيرًا إلى أنه حتى عندما قررت جماعة الإخوان العمل في العمل العام المفتوح من خلال النقابات فشلت فيه، حيث أن المؤسسات كانت تُدار لمصلحة الجماعة وليس للمصلحة العامة للدولة.





وتابع: "جماعة الإخوان في تونس عطلت المحكمة الدستورية حتى تتمكن من السيطرة عليها، لكن جاء الرئيس قيس سعيد وأفسد مخططاتهم بحل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه".





