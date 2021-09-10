حساسية الجلد.. الأسباب والأعراض

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة ، يرغب معظم الناس في الحصول على بشرة نظيفة وخالية من الجراثيم وحب الشباب بشرة لا تحتوي على الكثير من المسام أو الرؤوس السوداء لكننا نعلم جميعًا كيف يختلف كل نوع من أنواع البشرة ، ومعها يختلف نسيج الجلد وفقا لindianexpress

تقول الدكتورة سالوني فورا جالا ، أخصائية الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية في عيادة الدكتور شيث للبشرة والشعر ، إن أي تغيير في الحالة البيئية ، والإجهاد ، والتغيرات الهرمونية ، والمهيجات الكيميائية ، والنظام الغذائي ، والنسيج والعديد من العوامل الأخرى تؤدي إلى تفاقم حساسية الجلد

يسرد طبيب الأمراض الجلدية خمس علامات شائعة يمكنهم البحث عنها:

١- العطر والمواد الكيميائية القاسية ، الرياح ، وفرك الجلد ، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية ، والجهد ، وأي شيء صغير يمكن أن يؤدي فجأة إلى التهاب الحاجز الضعيف بالفعل ، مما يجعل الجلد يتحول إلى اللون الأحمر ، قد تكون الأوعية الدموية المرئية موجودة أيضًا.



٢- قد يؤدي تطبيق أي منتج على الجلد (حتى المرطب) إلى حرق خفيف إلى شديد أو لسع في الجلد. قد يشعر المرء أنه لا شيء يناسبهم.

٣-الحكة

يؤدي ضعف حاجز البشرة الواقي والمعرض للالتهابات المتكررة إلى الحكة المتكررة حتى مع أقل ضرر لحاجز الجلد. يحدث هذا بشكل خاص بعد استخدام عامل منظف قوي يزيل الرطوبة من سطح الجلد.

٤-الشعور بالضيق

تفتقر البشرة الحساسة إلى عوامل الترطيب الطبيعية مثل السيراميد والسكوالين بسبب ضعف حاجز البشرة الواقي. تُفقد الرطوبة بسهولة بسبب عدم وجود ختم ترطيب واقي. هذا يجعل الجلد يبدو جافًا. تؤدي الرابطة الضعيفة بين الخلايا إلى تقشير أسرع وظهور قشور ليست سوى خلايا ميتة. يشعر الجلد بالتمدد والشد طوال الوقت بسبب قلة الترطيب. يؤدي البهتان والتفاوت في الملمس إلى الشعور بعدم الراحة.

٥- طفح جلدي

يحفز جفاف الجلد الحساس الغدد الدهنية الكامنة على إنتاج المزيد من الزيوت / الزهم التي تحاصرها الخلايا الميتة مسببة ظهور حب الشباب. قد تؤدي المنتجات المعطرة بشدة والتي تحتوي على الكحول إلى تفاقم هذا الأمر.