جينيفر لوبيز تساند بن أفليك في عرض فيلمه The Last Duel بمهرجان فينيسيا

وصلت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز برفقة حبيبها الممثل بن أفليك إلى مهرجان فينيسيا منذ ساعات، قبل العرض الخاص لفيلم بطل سلسلة باتمان الشهير.

يحتفي بن أفليك بعرض فيلمه الجديد The Last Duel لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، الذي ينافس في المسابقة الرسمية وينتظره مستقبلا باهرا في موسم الجوائز هذا العام.

يعرض فيلم الملحمة التاريخية The Last Duel مساء الجمعة، ووصلت جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، وينتظر الجميع ظهورهما سويا على السجادة الحمراء لأول مرة منذ عودتهما سويا رسميا.

يقوم بن أفليك ببطولة فيلم المبارزة الأخيرة The Last Duel إلى جانب كل من مات ديمون وآدم درايفر وجودي كومر، والفيلم من إخراج ريدلي سكوت، ويشارك حبيب جينيفر لوبيز في إنتاج وكتابته.

تدور أحداث The Last Duel حول رجلان يتنافسان لتحديد مدى صحة أقوال سيدة نبيلة عن تعرضها للاغتصاب ومحاولة تصدي زوجها للمتهم في قتال للأخذ بثأره.

تم تصوير The Last Duel في أماكن عديدة بفرنسا وأيرلندا خلال العام الماضي، وعلق بن أفليك في تصريحات سابقة له على عمله مع ريدلي سكوت، وتجربة أسلوبه المميز جدا في تصوير الأفلام.

جينيفر لوبيز وبن أفليك

قصة انفصال جينيفر لوبيز وبن أفليك

قبل 17 عاما انفصلت جينيفر لوبيز وأعلنت إلغاء خطبتها على بن أفليك جوت إبجاء أسباب واضحة للجمهور الذي تعلق بقصة حب "بينيفر" كما تطلق عليهما المواقع العالمية، وتزوجت من والد طفليها التوأم المغني الشهير مارك أنتوني.

وكشف مصدر لموقع page six، سبب انفصال جينيفر لوبيز عن حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك الشهير بدور باتمان في سلسلة أفلام دي سي الشهيرة.

وقال المصدر إن جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 51 عاما قررت إلغاء خطبتها على بن أفليك 48 عاما بعد هروبه من المسئولية وعدم رغبته في اتخاذ خطوة جادة في علاقتهما.

كان بن أفليك متخوفا من فكرة الزواج وإنجاب أطفال والاستقرار في عمر مبكر، وتسبب ذلك في جرح عميق للمغنية والممثلة الأمريكية لم يلتئم سوى بعودتهما سويا بعد كل هذه السنوات.

لم تجد جينيفر لوبيز بديلا لحفظ ماء وجهها أنذاك سوى بإعلان فسخ الخطبة، بعدما ارتبطت ببن أفليك عام 2001، وتطورت العلاقة إلى ارتباط عاطفي رسمي ثم خطبة عام 2003، وتأجيل حفل الزفاف.

كانت جينيفر لوبيز على علاقة حب ملحوظة بالممثل بن أفليك، لكنها سئمت من انتظاره وعدم قدرته على التأكد من خطوتهما المقبلة، فاضطرب إلى الزواج من مارك أنتوني ومحاولة الإيمان بالحب مرة أخرى.