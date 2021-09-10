إصابة شخصين في حادث سقوط الكتلة الخرسانية ضمن مشروع مترو إمبابة.. صور

أصيب شخصان في حادث سقوط الكتلة الخرسانية بشارع القومية العربية بمنطقة إمبابة.
وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لتلقى العلاج.
وكان شارع القومية العربية بمنطقة إمبابة شهد سقوط كتلة خرسانية من ونش رافعة ضمن إنشاءات مشروع مترو الخط الثالث.
تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط كتلة خرسانية من المستخدمة في إنشاءات الخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع القومية العربية بإمبابة.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف وأنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.
وجار رفع حطام الكتلة الخرسانية واستكمال الإجراءات القانونية.