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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهداف التاريخي لـ أمريكا الجنوبية..ميسي يقود الأرجنتين لسحق بوليفيا بثلاثية

صدى البلد

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجوله العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس ايرس.

وأحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في مرمي بوليفيا حيث أنه أصبح الهداف التاريخي لـ امريكا الجنوبية متخطيا بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

 

وأحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هدف الارجنتين في الدقيقة الـ 14 من المباراة من تسديده صاروخيه ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 من المباراة عقب تمريره من لااوتارو مارتينيز

واحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 88 من المباراة 

 

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي :


حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: بيزيلا ، أكونا ، مولينا ، أوتاميندى.,

الوسط: دى بول ، باريديس ،

الهجوم: ميسي ، دى ماريا و لاوتارو مارتينيز.

واحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز التاسع  برصيد 6 نقاط.

ميسي بوليفيا باريس سان جيرمان الأرجنتين كأس العالم

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