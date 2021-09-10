خالد الغندور يكشف حقيقة توقيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم مصطفي فتحي نجم الفريق .

وأكد خالد الغندور في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن هناك بعض الإعلاميين أكدوا انضمام مصطفى فتحي لـ بيراميدز مشددا ان هذا الكلام عار من الصحة حيث ان اللاعب مازال بتبقي في عقده موسم مع الزمالك .

وأضاف أن مصطفى فتحي عاد لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته لسموحة ويرغب في التألق وتحقيق إنجازات مع الزمالك .

وتابع أن الزمالك تعاقد مع لاعبين على مستوى عال ولكن الادارة لا ترغب في الإعلان عنها في الوقت الحالي وستختار الوقت المناسب للإعلان.

الزمالك والأهلي بـ الزيّ التقليدي في السوبر الأفريقي لليد



سفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء امس الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر الاجتماع الفني مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وتامر فكري مراقب الحكام بالاتحاد الأفريقي، وممثلي الزمالك والأهلي.

وخلال الاجتماع تم التأكد من سلبية مسحات الكشف عن فيروس كورونا لكلا الفريقين، وكذلك استعراض الزي الخاص بكل فريق.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.