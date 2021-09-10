عدنان حلبية يزف بشرى سارة لجماهير المصري بشأن المدير الفني الجديد

زف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن المدير الفني الجديد خلفا ل على ماهر.

وأكد.عدنان حلبية في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ٢ ” أن المصري يقترب من التعاقد مع مدير فني علي اعلي مستوي سيكون مفاجأة كبيرة للجماهير مشددا أنه مدرب من العيار الثقيل.

وأضاف أن المصري سينهي كافة إجراءات التعاقد ويعلن عن المدير الفني في أقرب وقت حتى يبدأ مع الفريق فترة إعداد جيدة.

وتابع أن هناك بعض الصفقات يتفق بها الطرفان على عدم إعلان القيمة المادية للصفقة.

المصري يواصل تدعيماته ويتعاقد مع عمرو مرعي مهاجم طلائع الجيش لثلاثة مواسم .

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية إجراءات التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم فريق طلائع الجيش بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمرو مرعي والبالغ من العمر 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية الذي تألق في صفوفه بشدة لينتقل بعدها لصفوف انبي حيث انضم من خلاله لصفوف منتخب مصر الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لينضم بعدها لصفوف النجم الساحلي التونسي ومنه إلى صفوف بيراميدز المصري والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.