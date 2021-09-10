نقل وتوطين التكنولوجيا تدوير المخلفات..تعرف على تفاصيل المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات الذي ينظمه المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، بالتعاون مع معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقة، وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقة والموارد بالهند والرابطة العالمية للوقود الحيوي بانجلترا.

وقالت منى فؤاد إبراهيم ، الرئيس التنفيذي الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية، إن المؤتمر يستهدف نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا التعامل مع المخلفات إلى مصر، متابعة: نستهدف التواصل مع أفضل الشركات العالمية.



وأوضحت أن صناعة تدوير المخلفات تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير مهني.



ومن جانبه قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب وخبير قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن إدارة المواد الخطرة هي المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة، موضحا أن هذه المواد تنقسم إلي أنواع مختلفة مثل المواد المعدنية ومواد سامة ومواد قابلة للانفجار ومواد قابلة للاشتعال مواد ذات الاشعاعات.

وأضاف خليفة، خلال كلمته في المؤتمر الدولي المناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، أن وزارة البيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصناعة والبترول والزراعة والصحة والكهرباء والطاقة الذرية ، حيث إنه تقوم كل وزارة بعمل قائمة بالمواد الخطرة الموجودة في كل فيها وطريقة التعامل معها حتى يتم التخلص منها، لافتا إلي أن هناك فرقا بين المواد الخطرة والمخلفات الخطرة حيث أن المواد الخطرة هي المادة الخام التي تدخل في الصناعات المتعددة ولها طريقة معينة للتعامل معها حتي تتحول إلي مخلفات خطرة.