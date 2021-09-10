عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 853 مليون دولار

كوريا الجنوبية توقع عقدا لبناء غواصة قادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية

غواصة
غواصة

أعلنت وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة توقيعها صفقة بقيمة 985.7 مليار وون (853 مليون دولار أمريكي) لبناء غواصة جديدة من فئة 3600 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فقد وقعت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي على العقد للوحدة الثانية من ثلاث غواصات من فئة Changbogo-III Batch-II، تخطط كوريا الجنوبية لبنائها بحلول عام 2029.

وذكرت الوكالة أن الغواصة التي ستحمل 50 من أفراد الطاقم على متنها، يبلغ طولها 89 مترا وعرضها 9.6 متر، وستكون مجهزة بقدرات قتالية محسنة لاكتشاف الأعداء واستهدافهم بشكل أفضل، وستكون مدعومة جزئيا ببطارية ليثيوم، كما سيتم وضع التصميم بحيث يكون 80% من أجزائها مصنوعة محليا.

ومن المتوقع أيضا أن تحتوي الغواصة الجديدة على 10 أنابيب إطلاق عمودية لإطلاق الصواريخ الباليستية، مقارنة بستة أنابيب مجهزة في الغواصة فئة 3000 طن.
 

كوريا الجنوبية الصواريخ الباليستية غواصة الأسلحة الكورية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: انطلاق منتدى الأمن الدولي بمشاركة أمريكا وروسيا والصين واليابان

فيلم مارفل Shang-Chi يتصدر شباك التذاكر في كوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

ترقب أهلاوي.. أين سيقام كأس العالم للأندية 2021 بعد انسحاب اليابان؟

هل تراجعت أمريكا عن فتح سفارتها بالقدس؟.. قرار عاجل من بايدن لـ بينيت

فورد تغلق مصانعها في الهند.. اعرف السبب

غش وتدليس.. مبروك عطية: لا يجوز إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة

بنسبة 40 ألف جنيه تعويض.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الإجبارى الجديد

السعودية تبيع جزءا من حصتها في ملكية فنادق فور سيزونز لمؤسس مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد تعرضه لحادث موت.. تطورات الحالة الصحية للفنان حودة بندق

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

12 ساعة.. قطع المياه عن محافظة الجيزة.. اعرف المناطق والمواعيد

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ