الزراعة في أسبوع .. مصر تحتفل بعيد الفلاح ..السيسي يوجه بتحديث مراكز البحوث| انفوجراف وفيديو

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٥٥، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣ وحتى ٩ سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



والقى الانفوجراف الضوء على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، وشهدت اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي.

كما أشار الى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.

وتضمن الاجتماع متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، والذي يتضمن استصلاح 350 ألف فدان كمرحلة أولى، وذلك ضمن نطاق المشروع الأشمل العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، فضلا عن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والسيد ناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالعيد رقم ٦٩ للفلاح المصري، سلط الانفوجراف الضوء على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمزارعين، حيث توجه، بالتحية والتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، لافتا الى ان ذلك اليوم هو الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، مؤكدا حرص الدولة على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.

كما تقدم مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح الـ 69، والذي يوافق التاسع من سبتمبر، وأشاد مجلس الوزراء بالدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة، كذلك تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ ٦٩ للفلاح المصري.

وخلال هذا الأسبوع شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم وثيقتي تعاون بين الوزارة ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، احدهما ضمن برنامج توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة، والذي يستهدف دعم نحو 12 دولة في إفريقيا بما فيها مصر ودول من آسيا وأمريكا اللاتينية، والثانية لتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية تحت عنوان توسيع نطاق الإدارة المستدامه لدودة الحشد الخريفية في افريقيا والشرق الأدنى وآسيا.

كما عقد إجتماعاً للجنة التنسيقية العليا لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) والذى ينفذ من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بحضور ممثلى الوزرات والجهات المعنية المشاركة فى المشروع، وشارك ايضا وزير الزراعة، في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائى، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

وشاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ختام مسابقة رواد الأعمال في مجال الزراعة الرقمية بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz وصندوق مشاريع المرأة العربية، كما أعلنت الوزارة الزراعة، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 أغسطس 2021، وأشارت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الى انه تم إزالة التعديات الواقعة على مساحة ١٦٠٠ م٢، من أملاك الهيئة بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ قيمتها السوقية حوالي ١٠ مليون جنيه، وذلك بعد منازعات استمرت لمدة ١٦ عاما، حيث تم استرداد المساحة بالكامل لصالح الهيئة.



ونظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من ٥ الى ٩ سبتمبر الجاري، حول المكافحة المتكاملة لاهم امراض الزراعات المحمية.

كما نظم المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل دورة تدريبية حول أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح بفرع المعمل بمحافظة اسوان لتدريب طلبة كلية الزراعة بجامعة اسوان، كما شارك الدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى فاعلية المنتدى العالمي " تفعيل تطوير الرى الذى يقوده المزارعين على نطاق واسع" الذى نظمها وشارك فيها كل من مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة السفيرة جوسافا ساكو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للزراعة والاقتصاد الريفي.

وأنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أعمال الدورة التدريبية التي نظمها، لشرح متطلبات مواصفتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 ، كما نظم المعمل ورشة عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من المجلس تحت عنوان (دور المعمل في جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية في مصر) وذلك بمقر المجلس وبحضور أكثر من 60 شركة، كما شارك المعمل بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، في تنظيم دورة على متطلبات الايزو ١٧٠٢٥ بمشاركة خبراء من المعمل لتدريب المشاركين وأيضا إشراك بعض المحللين لتدريبهم على متطلبات المواصفة، وبلغ اجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل بتحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، حوالي ٤٥٠٠ شهادة.

كما تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات في محافظة مطروح لمدة 5 أيام وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني وتقوم القافلة بالفحص والعلاج المجاني لحيوانات لصغار المربيين والمسح الوبائي للأمراض التناسلية وتدريب شباب الأطباء البيطريين علي احدث التقنيات، كذلك نظم المعهد بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح بتنظيم قافلة بيطرية الي واحة سيوة ضمن المساهمة في مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم القافلة البيطرية بعمليات التلقيح الاصطناعي لأول مرة في الواحة.

وقام مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بفحص عدد (9453عينة) بإجمالي قدره (188774.534طن) حتى تاريخ 6/9/2021، كما قام بعمل صيانة لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن حوالي (3742) فدان وإجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى التي تم تأسيسها (7865) فدان وتتضمن هذه المساحة (9) مزارع جديدة بإجمالي (72) بيفوت حتى تاريخ 6/9/2021، ويذكر ان إجمالي مساحات المناطق الخالية قد بلغ الى الان 621 ألف فدان.