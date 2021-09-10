محافظ أسيوط يتفقد كمين شرطة ديروط الصحراوي الغربي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كمين شرطة ديروط الصحراوي على الطريق الغربي للاطمئنان على سير العمل والتقى ضباط وجنود الكمين للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ديروط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى للوقوف على معدلات التنفيذ.



وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على أهمية دور رجال الشرطة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم مشيدًا بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم لافتًا إلى إننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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