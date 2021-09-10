القوى العاملة: الجدول الزمني لتنفيذ مبادرة سلامتك تهمنا 3 سنوات.. فيديو

أكدت سهير الليثي وكيل وزارة القوى العاملة والصحة المهنية، أهمية مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أنه يتم الوصول للعمال في مصر لتوعيتهم بالمخاطر التي يتضمنها العمل، والعملية الصناعية، مشددة على أهمية سلامة العامل في نطاق العمل وخارجه، وهذا هو المفهوم الأشمل للصحة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الاعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، إنه لا بد من سلامة وصحة العامل في حياته كلها، مشيرة إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ أعمال الحملة يمتد لـ 3 سنوات.



وذكرت أنه مع بدء الحملة، أصبح هناك وعي أكبر لدي العاملين، مستطردة:" عمليات التفتيش لم تكن بقوة الندوات التوعوية للعمال، وأؤكد أن السلامة استثمار، وهي السبب الرئيسي لاستمرارية العمل، ونحن نستهدف كل عمال مصر في أي قطاع".



