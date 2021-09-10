بث مباشر.. خطبة وشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

نشرت الفضائية المصرية، بث مباشر ، لشعائر صلاة وخطبة الجمعة ، من مسجد السيدة نفيسة.

ويؤدي الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وذلك من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بمحافظة القاهرة، وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة، وموضوعها: "قيمة الاحترام".

موضوع خطبة الجمعة

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الدفع برئيس القطاع الديني يأتي في إطار خطة الدفع بشباب علماء الأوقاف الذي تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي ، وبخاصة خطب الجمع والأعياد، وبرنامج حديث الروح، وبرنامج خاطرة دعوية، وسائر البرامج الإعلامية، وكتابة المقالات الصحفية، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

السيطرة على المنابر



وشدد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال اجتماعه بمديري إدارات أوقاف الجيزة، الثلاثاء الماضي، بقاعة حراء وذلك بحضور الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

وناقش الاجتماع سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، مؤكدًا أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.