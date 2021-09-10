أقدم طرف صناعي على مستوى العالم.. كيف كان الطب في الحضارة المصرية القديمة؟|شاهد

قال مسئول داخل متحف الحضارة ، إن علم الطب من أحد العلوم المتطورة في مصر القديمة ، حيث تم اكتشاف أقدم طرف صناعي في العالم وهو لقدم سيدة ابنة كاهن عصر متأخر فقدت الأصبع الأكبر لها مما تسبب لها في عدم ثبات في الحركة ، حيث قام المصري باختراع لها طرف صناعي مصنوع من الجلد والخشب .

وأضاف أن طرق الولادة كانت متطورة وحديثة ، حيث استخدم القدماء المصريين كرسي الولادة وكان لديهم أقدم سونار في العالم والأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الولادة قديمًا مازالت تستخدم حتى الآن في المستشفيات .

وتابع مسئول داخل متحف الحضارة أن طب الأسنان كان متطورًا أيضًا حيث تم العثور على طقم الأسنان وغيرها من الأدوات المتطورة المستخدمة في طب الأسنان .

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة إلى أن المتحف يضم بعض مقتنيات المصري القديم ومن بينها أحجار كبيرة الحجم كان يستخدمها كـ سكين، ويضم أيضا أول عضو تعويضي لأميرة من العصر الفرعوني، مما يبرز نقدم المصري القديم في مجال الطب.

وتابع أن المتحف يضم ستار للكعبة المشرفة والتي كانت تختص مصر بصناعته محليا وإرسالة للسعودية، ومجموعة من الآثار القبطية والإسلامية، وأول عجلة حربية .