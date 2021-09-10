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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تشارك في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالعاصمة ستوكهولم.. صور

صدى البلد

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة من السويد  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت إلهام شاهين في الصورة وسط الزهور وعلقت قائلة : السويد بلد تعشق الزهور.
أشارك اليوم فى مهرجان الأمل السينمائي الدولى بالعاصمة ستوكهولم .. مهرجان للأفلام الإنسانية .. مواضيع تخص المرأة والطفل و ذوى الاحتياجات الخاصة .

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إلهام شاهين: بعشق السينما وهي عمري كله

يذكر ان قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المكسب الأدبي بالنسية لي هو الأقوى، معلقة “الفلوس بتروح وتيجي”، مؤكدة انني أكون سعيدة عندما أعمل فيلم وبلاقيه  بيشارك بمهرجانات العالم وأن يحصل الفنان المشارك بالفيلم على افضل ممثل .

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك فنانين حصلوا على جوائز عندما قمت بأنتاج فيلم وهذا الفيلم حصل على21 جائزة.

 

وتابعت إلهام شاهين، أن الفيلم الذي قمت بإنتاجه حصل على 3 جوائز سينمائية بمهرجان في روسيا، وتم إرسال الجواز على مصر.

 

وأشارت شاهين إلى أن ، السينما فن وصناعة وتجارة، وأنا لا أحب مبدأ التجارة بشكل نهائي و"المنتج الشاطر هو اللي يسكب وميخسرش".

 

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنني “بعشق السينما وهي عمري كله”.

 

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