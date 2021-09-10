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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: 7 أماكن لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان استمرار حملة تطعيم لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا، إضافة إلى بدء حملة لتطعيم طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

 

يأتي ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

 

وصرح الدكتور ممدوح مهدى  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، بأن الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم .

 

وأعلنت جامعة حلوان أنه للحصول على اللقاح يجب على الطلاب الالتزام بالآتى:


التسجيل بموقع وزارة الصحة و الحصول على الكود الخاص بلقاح كورونا

لن يتم تطعيم أي شخص إلا الذي بحوزته صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الموبايل والكود الخاص به المكون من ٢٠ رقم.

نوع اللقاح: سينوفاك.

للحصول على التطعيم، يجب ألا تكون قد حصلت على الجرعة الأولى من أي جهة سواء كانت وزارة الصحة أو الجامعة.

موعد الجرعة الثانية: بعد ٣ اسابيع من الجرعة الأولى.
 


وأشارت الجامعة إلى أن أماكن تلقى لقاح كورونا لطلابها هى:


مبنى ٣ بالمدن الجامعية

الوحدة العلاجية بكلية التجارة

الوحدة العلاجية بكلية الحاسبات والمعلومات

الصالة المغطاة بالجامعة

الوحدة العلاجية بكلية التربية الموسيقية

الوحدة العلاجية بكلية الفنون التطبيقية

الوحدة العلاجية بهندسة المطرية 

المستشفيات الجامعية جامعة حلوان المستشفيات لقاح سينوفاك المدن الجامعية رئيس جامعة حلوان

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