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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة دنيا عبد العزيز أثناء عرض زقاق المدق.. فيديو

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز

كشف الفنان كريم الحسيني، عن اصابة الفنانة دنيا عبد العزيز، أثناء عرض زقاق المدق.

 

كتب كريم الحسيني، من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام: “ألف سلامة عليكى يا أجدع أخت.. ومن شر حاسدا إذا حسد.. دنيا مُصابه من أول ربع ساعه فى العرض ومع ذلك عافرت وعاندت وجت على نفسها وكانت بتحط سبري بنج قبل كل دخلة وكملت العرض والاستعراضات”.

 

وتابع: "ودلوقتي احنا فى المستشفى.. دعواتكم.. ربنا يشفيكى يا غالية.. النهارده بجد عرفت غلاوتك عندى قد إيه ؟؟ دانا دمعت فى الكواليس وانا شايفك بتعرجى وبتمشى على رجل واحده .. اللهم انت الشافى المعافى يارب.. #زقاق_المدق الحمد لله اكتساح رغم الإصابات".

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ادعولي ربنا يقويني .. دنيا عبد العزيز تروج لمسرحية زقاق المدق

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

 

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضي، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية ، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

 


 

دنيا عبد العزيز الفنانة دنيا عبد العزيز كريم الحسيني الفنان كريم الحسيني زقاق المدق نجيب محفوظ الفنانة شادية

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