صابرين تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

نشرت الفنانة صابرين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشأن حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات.



وقالت صابرين : "طول عمري بقول بلدي التاني الامارات قولا وفعلا لكن الأن أصبح رسميًا شكرأ الأقامه الذهبيه شكرًا الهويه الأمارتيه شكرا كارت السعاده شكرا 🙏 الامارات حكومة وشعبًا علي اللقاء الحافل شكرا اوتيل فيرساتشي علي الرقي والتحضر في الاستقبال المشرف لي و لاولادي شكرا الاخ الكريم منذر المحترم وكل من عمل علي اسعادنا 😍😍😍 فعلا دبي سعاده 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 دبي #الامارات #الإقامة_الذهبية"

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، قلد الفنانة صابربن وسام الثقافة لدولة فلسطين وذلك في إطار تكريم عدد من القامات الفنية والأدبية المصرية التي أثرت الساحة العربية وناصرت القضية الفلسطينية.

ونشرت صابرين عبر حسابها علي إنستجرام صورا من التكريم وكتبت "تم منحي اليوم بفضل الله وسام الثقافة لدولة فلسطين الشقيقة .. شكراً فخامة الرئيس محمود عباس و شكراً شعب فلسطين. فلسطين مصر وسام الثقافة".

ويعرض حاليا للنجمة صابرين فيلم “200 جنيه”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.