لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

هنأ مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، رجال كرة اليد بنادي الزمالك بعد حصولهم علي لقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27.



وكتب مرتضي منصور عبر حسابه علي "تويتر": "‏‏‏تحية للأبطال لاعبين ومدربين وأجهزة طبية وإدارية وجماهير وأعضاء جمعية عمومية".

وتابع: "‏ولا عزاء لمن يدعي بالكذب أنهم أصحاب هذه البطولات وهم لم يتعاقدوا مع لاعب واحد في كل هذه الفرق العملاقة ولكنهم اعتادوا سرقة جهد الآخرين الذين تعاقدوا وراعوا هؤلاء الأبطال والذي يوجد لاعبين من هذه الفرق بما فيها الناشئين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر".



وأضاف: “‏مبروك لأولادي الرجالة الأبطال كوماندوز فريق كرة اليد، مبروك السوبر الافريقي والوصول إلى كأس العالم للأندية مبروك لجماهير الزمالك العظيمة، مبروك لأعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا العام الماضي مالم يتحملة بشر”.



وحسم لاعبو الزمالك المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة الي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في اخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.