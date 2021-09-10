للمرة الرابعة.. هنا الزاهد تبدأ تصوير مسلسل جديد مع أحمد حاتم

بدأت النجمة هنا الزاهد تصوير مشاهدها لمسلسلها الجديد “أنا وهي” والذي يشاركها بطولته الفنان أحمد حاتم .



ويعد هذا العمل التعاون الرابع بينهما ؛ والعمل كوميدي رومانسي،ومن تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح.

وشاركت هنا من قبل في ثلاثة أعمال مع أحمد حاتم وهي :

التعاون الأول

وكان أحمد حاتم قد تعاون للمرة الأولى مع هنا الزاهد من خلال فيلم “قصة حب” الذي بدأ عرضه بالسينما في 13 فبراير عام 2019، وشاركهما البطولة فراس سعيد، ياسر الطوبجي، فرح يوسف، حنان سليمان، علا رشدي ومؤمن نور، من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن وسيناريو وحوار أماني التونسي، وحقق الفيلم إيرادات اقتربت من 12 مليون جنية.

التعاون الثاني

وفي العام التالي 2020 وبالتحديد يوم 30 يوليو بدأت السينمات في عرض فيلمهم الثاني “الغسالة” الذي نجح في تحقيق إيرادات قاربت الـ 15 مليون جنية، وشاركهما البطولة محمود حميدة، أحمد فتحي، شيرين رضا، محمد سلام، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمود الليثي، محمد ثروت وطاهر أبو ليلة، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

التعاون الثالث

أما التعاون الثالث بين أحمد حاتم وهنا الزاهد فكان من خلال مسلسل “حلوة الدنيا سكر” في حكاية “لو كنت يوم أنساك”، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه في 13 فبراير من العام الجاري، والحكاية كانت من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد الحلفاوي