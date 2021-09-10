محمد الباز ينعى محمود العربي بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة النهار، الحاج محمود العربي صاحب مجموعة العربي، قائلا:" إحكوا لأولادكم عن هذا الرجل واحكوا قصة كفاحه".

وتابع الباز:" أتقدم بخالص العزاء لأسرته الصغيرة ولكل العاملين معه، فقد فقدت مصر واحدا من العصاميين الكبار".

وأكمل الباز:" محمود العربي أخذ توكيل الأجهزة من اليابان، وبنى مصنعه، وكان يرعى مكتبًا لتحفيظ القرآن، بعد جنازته قعد الأطفال يقرأون القرآن".

وأعلنت مجموعة العربي عن إقامة عزاء الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي الاحد المقبل.

و سيقام العزاء بعد صلاة المغرب ، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم - القاهرة .

وشارك المئات من أهالي قرية أبو رقبة في مركز أشمون في محافظة المنوفية في تشييع جثمان الراحل الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.

و أدى المصلون صلاة الجنازة علي جثمان الراحل بمسجد العربي بمسقط رأسه بقرية أبو رقبة بمركز اشمون.

فيما حرص مئات العاملين من مجموعة العربي على المشاركة في تشييع جثمان الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية أبو رقبة.