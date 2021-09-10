صلاح عبد الله يهنئ كوماندوز اليد.. ورسالة خاصة للأحمر

حرص الفنان صلاح عبد الله على توجيه التهنئة لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وكان فريق اليد بنادي الزمالك قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٧ ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية لمواجهة برشلونة الإسباني.

وقال صلاح عبد الله في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك : "التتويج في الثانية الأخيرة جلب الفرحة الكبيرة .. ٥٠ مليون مبروك لفريق اليد بنادي الزمالك على تتويجه بالسوبر الإفريقي".

وأضاف : "هذه هي الرياضة يوم لك ويوم عليك، مبروك لكل جماهير نادي الزمالك في كل أنحاء العالم".

وتابع : "بمناسبة التتويج ببطولة السوبر الإفريقي أحب أن أتوجه بتهنئة خاصة إلى أحمد الأحمر قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، وأحب أن أقول له "لما بشوف فرحتك بفرح ولما بشوف ضحكتك بضحك، فهو رمز زملكاوي كبير سيظل موجود لكل الأجيال".

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.