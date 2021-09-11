حكام الفيوم اجروا الكشف الطبى ويواصلون التدريبات فى ملعب الساحة



انتهت لجنة الحكام الفرعية بالفيوم برئاسة الكابتن شعبان صادق وعضوية الكابتن سيد الشورة من اجراء الكشف الطبى على الحكام بالمحافظة "الدرجة الاولى والثانية والثالثة والجدد"وذلك استعدادا لاجراء اختبارات" الوارنر تيست" باشراف لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن وجيه احمد تمهيدا لبدء الموسم الجديد.



ومن جهه اخرى واصل الحكام بالفيوم تدريباتهم الاسبوعية فى ولعب الساحة الشعبية بالفيوم .



وصرح الكابتن شعبان صادق بان التدريبات تهدف الى رفع اللياقة البدنية للحكام قبل اجراء الاختبارات وقدم الشكر الى مجلس ادارة الساحة الشعبية بالفيوم برئاسة الكابتن مجدى زحلان رئيس مجلس الادارة والكابتن اشرف معوض نائب رئيس مجلس الادراة والكابتن جمال جموله امين الصندوق على ما يقدموه من دعم للحكام وذلك بتخصيص يوم لتدريب الحكام على ملعب الساحة الشعبية كما تقدم بالشكر للكابتن وليد هويدى عضو مجلس النواب على تقديمه كل الدعم لحكام الفيوم .







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