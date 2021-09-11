توتنهام المتوهج في ضيافة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام بقيادة نونو سانتو المدير الفني، ضيفا على كريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة رقم 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مسجلًا 3 أهداف ولم تهتز شباكه إطلاقا.

وفاز توتنهام على مانشستر سيتي وولفرهامبتون وواتفورد بنفس النتيجة (1-0) في أول 3 جولات بـ الدوري الإنجليزي.

وتوج البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، مدرب توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس الماضي، بعد النتائج المميزة التي قدمها رفقة السبيرز.

وتفوق نونو سانتو في الفوز بالجائزة على كل من، رافا بينيتز مدرب إيفرتون، وديفيد مويس مدرب وست هام، إضافة إلى توماس توخيل مدرب تشيلسي.

ويسعى نونو سانتو لمواصلة انطلاقته القوية مع توتنهام هذا الموسم، أمام كريستال بالاس في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، اليوم.